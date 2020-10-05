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Мэра Умани госпитализировали с пневмонией, подозревают COVID

5 октября, 23:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В понедельник Цебрий почувствовал себя плохо

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с двусторонней пневмонией, сейчас он ожидает результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом сам городской голова рассказал в видео, размещенном в Facebook.

По словам Цебрия, в понедельник, 5 октября он почувствовал слабость, перестал ощущать вкус, у него поднялась высокая температура.

После консультации с врачом он решил сделал КТ, результаты которого показали у него двустороннюю пневмонию.

Цебрий вызвал скорую помощь, которая настояла на его госпитализации.

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В данный момент мэр Умани находится в больнице, чувствует себя относительно хорошо и ожидает результата теста на коронавирус.

Напомним, главу партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенка госпитализировали в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде больше десяти человек заразились коронавирусом. В их число вошли глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, члены фракции СН Жан Беленюк и Татьяна Грищенко, а также лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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мэр умань коронавирус COVID-19
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