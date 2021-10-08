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Высший антикоррупционный суд за 10 часов не смог избрать меру пресечения мэру Одессы

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 октября, 19:16
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Еще 6 октября о подозрении сообщили городскому голове Одессы и еще трем чиновникам Одесского горсовета
Из бюджета города вывели 130 млн грн
Из бюджета города вывели 130 млн грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде должны были избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю – управляющему делами исполнительного комитета. Однако, заседание перенесли.

Суд продлился 10 часов. Судьи обьявили перерыв. Следующее заседание пройдет в понедельник в 9:00.

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Судебные заседания проходили в Киеве.

Детали происшествия

6 октября о подозрении сообщено городскому голове Одессы и еще трем чиновникам Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

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Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

В чем обвиняют чиновников

Участники преступной организации в сговоре разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы (далее – ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку.

В результате за период с 2016 по 2019 года ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.

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Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. На данный момент следственные действия продолжаются.

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