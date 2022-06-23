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Мэру-предателю из Харьковской области дали пять лет тюрьмы и тут же отпустили

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 14:48
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Александр Брюханов виновен в посягательстве на территориальную целостность Украины
Предателю Александру Брюханову грозит тюрьма. Фото: коллаж "Сегодня"
Предателю Александру Брюханову грозит тюрьма. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд признал главу Пивденского городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Приговор ему вынесли 21 июня. Чиновнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но в результате отпустили.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным суда, Брюханов днем 27 февраля возле клуба в Пивденном призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению не будет выдаваться. В собрании приняли участие около 70 человек.

Прокурор и подозреваемый 11 июня заключили соглашение о признании виновности.

В результате суд признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил Брюханова с испытательным сроком два года. Суд также отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.

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На обжалование приговора у сторон есть 30 дней.

Александр Брюханов

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"Пошел на переговоры с врагом": на Харьковщине задержали мэра-коллаборанта

В Харьковской области по обвинению в государственной измене задержали мэра города Пивденное Александра Брюханова. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Всместе с Брюхановым был задержан его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли", – подчеркнул глава Харьковской ВГА.

По его словам, военные предупреждают, что задержанием они проявили лояльность, а в дальнейшем будут расстреливать на месте.

Ранее мы рассказывали, что городской голова Купянска Геннадий Мацегора, которого в 2020 году избрали мэром от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил о подконтрольности города войскам РФ. Он отметил, что детсады и школы вернутся к "обычному графику работы".

Кроме того, в Харьковской области был задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.

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