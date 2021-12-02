Мест в больницах будет меньше, но карантин смягчат: что происходит с COVID-19 в крупных городах Украины

На сегодняшний день красными являются 18 регионов и Киев

В Украине красные 18 регионов и Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

В крупных городах Украины до сих пор действуют ужесточенные ограничения. Но при этом в некоторых регионах вскоре могут послабить карантин, так как статистика значительно улучшилась.

Подробнее о COVID-ситуации в крупных городах Украины – читайте далее в материале "Сегодня".

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Киев

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца. В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что месяц ограничений пошел столице на пользу.

"Это принесло положительный результат. Сейчас все показатели по заболеваемости стабилизировались и находятся в приделах нормы. Мы ожидаем, когда Киев переведут в желтую зону, но это решение принимается на уровне государственной комиссии. Документы о переводе города в желтую зону были направлены еще в прошлую пятницу, но пока официального решения нет", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, частично ограничения будут смягчены, а некоторые останутся действовать и в желтой зоне. Например, на предприятиях и в ТРЦ будут проводить проверки сертификатов о вакцинации. И она должна быть 100%.

Днепр

По состоянию на 2 декабря COVID-показатели в Днепропетровской области улучшились.

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В настоящее время болеют около 20 тысяч человек, из них на стационаре 2 300 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 19 человек. Работают 44 госпитальные базы, в которых развернуто около 8 300 коек. 90% людей, болеющих на стационаре не вакцинированы.

По словам первого заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимира Орлова, возможно на следующей неделе комиссия ТБЧС национального уровня примет решение о выходе Днепропетровской области из красной зоны карантина.

"Сейчас в области показатели достаточно оптимистичны. Однако остался последний показатель – это коэффициент обнаружения случаев инфицирования", — добавил он.

В Украине больше всего красных зон. Фото: коллаж "Сегодня"

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Одесса

В Одесской области не планируют отменять ограничения красной зоны. Карантинные правила могут действовать до конца праздников.

Глава областного Управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сказала, что вскоре будут сворачивать часть коек в больницах. Речь идет о тех местах больниц, которые дополнительно открыли в момент пиковой заболеваемости.

Но чиновник отметила, что больницы первой волны останутся. При всех улучшениях красная зона в Одесской области необходимо продолжить.

"На мой взгляд, в красной зоне нужно оставаться по меньшей мере до конца праздников. Это не локдаун в Одессе, а граничные нормы", – отметила чиновница.

Запорожье

1 декабря в Запорожской области был зафиксирован самый высокий показатель смертности – 61 летальный случай за сутки.

За минувшие сутки в Запорожской области выявили 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, от осложнений умерло 55 человек. По данным вирусологов, за сутки коронавирус диагностировали у 61 ребенка, 7 медицинских сотрудников и 6 сотрудников сферы образования. Выздоровели и выписаны 1254 человека. Ковидные госпитали области заполнены на 33%.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области учеников снова отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.

Как стало известно, на карантин закрыли учеников в классах гимназии №7 и многопрофильном лицее. Также продлили карантин в одном классе гимназии №5.

Кроме того, на карантин закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе – в садах №5 и №12, а также в начальной школе №9.

В Украине много заболевших коронавирусом за ноябрь. Фото: коллаж "Сегодня"

Львов

Львовская область уже вскоре может покинуть красную карантинную зону – возможно, на следующей неделе. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Чемерис отметил, что решение о переходе Львовской области в другую карантинную зону будет рассматривать Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Ожидается, что новый уровень эпидбезопасности будет установлен со следующей недели – с начала действия ограничений для желтой зоны. В таком случае во Львовской ОГА считают решение о переходе целесообразным.

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