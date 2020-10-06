В Украине местами пройдут дожди: где ждать непогоды (карта)

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 6 октября, в некоторых областях ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях страны. Там температура воздуха составит 18-21 градуса тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха установится на уровне 19-23 градуса с отметкой плюс.

Теплее всего будет в Запорожье, Николаеве, Одессе и Херсоне. Там воздух прогреется до 24 градусов.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удар стихии нанес серьезный ущерб населенному пункту Великая Александровка. Ветер повредил крыши 239 домов.

Напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации.

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