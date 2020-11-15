Местные выборы – 2020: явка избирателей на 16:00

По сравнению с первым туром выборов это почти на 10% меньше

Известна явка избирателей по состоянию на 16:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября. Она составляет 18,6%.

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Об этом сообщает ОПОРА.

По сравнению с первым туром выборов это почти на 10% меньше.

Интегрированная явка избирателей 15 ноября по состоянию на 16:00, по данным наблюдателей непосредственно с участков, составляет 18,6% (погрешность не превышает 1,1%), тогда как 15 октября в это же время явка была 27% (погрешность до 0,84%).

Напомним, наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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