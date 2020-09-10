Местные выборы: сегодня последний день, когда можно изменить место голосования

Сегодня, 10 сентября, – последний день, когда можно изменить место голосования на предстоящих местных выборах.

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"Избирательный адрес" граждане могут изменить в местном отделении реестра избирателей. Для этого нужно подать заявление, с собой необходимо иметь паспорт и копию документа, подтверждающего реальное место жительства (не по месту регистрации). Таким образом могут найти для себя место голосования и те граждане Украины, которые нигде не зарегистрированы.

Сменить "избирательный адрес" также можно онлайн. Для этого на сайте Государственного реестра избирателей нужно зайти в "Личный кабинет", в нем выбрать "Заявления и запросы", а уже в них – "Обращение об изменении избирательного адреса".

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Сайт предложит заполнить анкету, которую надо будет завизировать "цифровой подписью".

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На электронную почту, указанную в анкете, придет письмо-подтверждение о том, что "избирательный адрес" изменился. Смену адреса можно также проверить в "Личном кабинете".

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября года начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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