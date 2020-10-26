Местные выборы в Украине: явка по стране почти 37%

На местных выборах 25 октября на момент окончания голосования явка избирателей составила – 36,88%.
Об этом сообщает ЦВК.
Так, обработано 100% информации со всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.
"10556621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал", – говорится в сообщении.
Данные с явкой по областям:
Самые активные избиратели в Тернопольской – 44,68, Львовской – 43,82 и Волынской областях – 41,89.
Напоминаем, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности телефону или по электронной почте.
Ранее мы писали, в каких городах будет второй тур.
Читайте подробнее о результатах экзитполов в 12 городах на выборах мэра.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020Читайте Segodnya.ua в Google News
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк