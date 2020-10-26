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Местные выборы в Украине: явка по стране почти 37%

26 октября, 11:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Самые активные избиратели в Тернопольской, Львовской и Волынской областях

На местных выборах 25 октября на момент окончания голосования явка избирателей составила – 36,88%.

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Об этом сообщает ЦВК.

Так, обработано 100% информации со всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

"10556621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал", – говорится в сообщении.

Данные с явкой по областям:

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Самые активные избиратели в Тернопольской – 44,68, Львовской – 43,82 и Волынской областях – 41,89.

Напоминаем, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности телефону или по электронной почте.

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избиратели явка цвк

Источник: Сегодня

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