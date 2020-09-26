Трагедия с курсантами под Харьковом : эксклюзивные фото "Сегодня" с высоты птичьего полета

Участок трассы Киев - Харьков - Довжанский, где случилась авиакатастрофа, показали с высоты

Появились фото места авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, где погибли 25 человек.

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Журналисты "Сегодня" сняли с высоты участок дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский возле города Чугуев в Харьковской области, где 25 сентября рухнул самолет ВСУ с курсантами и офицерами.

Кроме обломков самолета видна длинная пробка из машин, которая образовалась на свободном участке трассы.

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Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев – самолет с 20 курсантами ХНУВС им. Кожедуба и 7 офицерами рухнул возле автотрассы. Предположительная причина трагедии неполадки в левом двигателе.

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Из всех, кто находился на борту, выжил только курсант Вячеслав Золочевский – он находится в военном госпитале. Также был госпитализирован курсант Виталий Вильховой, однако из-за 90% ожогов тела на следующее утро после авиакатастрофы он скончался.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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