Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

Трагедия с курсантами под Харьковом : эксклюзивные фото "Сегодня" с высоты птичьего полета

26 сентября, 15:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Участок трассы Киев - Харьков - Довжанский, где случилась авиакатастрофа, показали с высоты

Появились фото места авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, где погибли 25 человек.

Реклама

Журналисты "Сегодня" сняли с высоты участок дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский возле города Чугуев в Харьковской области, где 25 сентября рухнул самолет ВСУ с курсантами и офицерами.

Кроме обломков самолета видна длинная пробка из машин, которая образовалась на свободном участке трассы.

Реклама

В тренде
Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский запретил полеты таких же самолетов

Напомним, что трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуев – самолет с 20 курсантами ХНУВС им. Кожедуба и 7 офицерами рухнул возле автотрассы. Предположительная причина трагедии неполадки в левом двигателе.

Реклама

Из всех, кто находился на борту, выжил только курсант Вячеслав Золочевский – он находится в военном госпитале. Также был госпитализирован курсант Виталий Вильховой, однако из-за 90% ожогов тела на следующее утро после авиакатастрофы он скончался.

После трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

крушение самолет чугуев харьковская область авиакатастрофа Ан-26

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом
В Сети появились первые фото погибших курсантов под ЧугуевомУкраина
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)
Ночь после авиакатастрофы Ан-26: как тушили курсантов и искали пропавших – итоги (фото, видео)Украина
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Под Чугуевом из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движение
Под Чугуевом из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движениеУкраина
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять