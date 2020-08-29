Месяц холодных дождей: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в сентябре

Последние дни лета уже на исходе, и вскоре в свои права вступит осень. Какая погода ждет Украину в сентябре – сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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По его словам, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет. Более того, теплая и солнечная погода порадует украинцев только первые 3-5 дней осени. Но уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и 5-6 ночью.

К концу первой декады дожди прекратятся, но теплее в стране не стане. Потом же Украину, по словам Леонида Горбаня, ждет вторая волна дождей. Ее длительность будет от двух до четырех дней в зависимости от региона. Дожди ожидаются в пределах 1-4 мм, а температура окажется примерно такой же, как и ранее (+15-16 градусов днем и 5-6 ночью).

С 16 по 22 сентября погода в стране улучшится – будет ясно и сухо. При этом в Украине будет все так же прохладно, но за исключением двух последних дней. Ожидается, что 21 сентября в Украину ворвется южный циклон, который принесет тепло, температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше. Вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков.

С 24-25 сентября синоптик прогнозирует резкое снижение температуры – до +8-10 градусов днем и +2-3 градуса ночью. Но с прекращением дождей небо прояснится, а температура немного повысится – до +12-14 градусов днем и +4-6 ночью. Конец первого месяца осени тоже ожидается дождливым – выпадет 3-5 мм осадков.

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Напомним, в конце августа на запад Украины тоже обрушились дожди. В частности, на Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Как погода может навредить здоровью украинцев – смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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