Месяцы за решеткой: Зеленский заявил об освобождении украинцев в Грузии

Грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии, а украинцев отправили за решетку

Зеленский приветствует решение Грузии / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский, который сегодня с визитом в Грузии, заявил об освобождении двух украинских яхтсменов, которые там удерживались несколько месяцев.

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Об этом он написал в Twitter.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – написал глава государства.

Напомним, грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владельцем яхты оказался гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии и отправили под арест.

В свою очередь бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что Зеленский поднимал этот вопрос на встрече с президентом Грузии в июне, когда Саломе Зурабишвили была в Киеве с визитом.