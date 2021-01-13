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Метели и морозы до -21: украинцев предупредили об ухудшении погоды

13 января, 10:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одеваемся теплее – украинцев ждут очень холодные выходные

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что сегодня Украину засыплет снегом. Ожидаются метели, гололед, а к концу недели – морозы до 21 градуса.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели со ссылкой на данные Укргидрометцентра отмечают, что 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях будет сильный снег (высота снежного покрова 5-15 см), штормовой ветер 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Также сегодня в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности, желтый).

14 января осадки прекратятся, а вот с 15-16 начнет сильно морозить: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21; днем ​​до 10-16 мороза.

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Украину засыплет снегом: прогноз погоды на 13 января (карта)
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В пятницу-субботу в Киеве ночью 13-18 градусов мороза, днем 11-15 ниже нуля. По области местами до 21 градуса мороза.

17-18 января такая морозная погода сохранится.

Как сообщали новости "Сегодня", уже с самого утра среды появились фото и видео, как Украину начало засыпать снегом.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды морозы ГСЧС

Источник: Сегодня

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