Международный день благотворительности: помощь и поддержка

5 сентября весь мир отмечает Международный день благотворительности. По данным исследования Киевского международного института социологии, самой известной благотворительной организацией Украины долгое время остается Фонд Рината Ахметова.

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За 15 лет работы Фонд Рината Ахметова стал крупнейшей частной инициативой страны. Реализуя проекты национального масштаба, Фонд задает тренды для других благотворительных организаций, способствует системным изменениям, внедряет лучшие международные практики.

В 2020 году приоритетным стал проект "Борьба с COVID-19 в Украине". Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Фонд передал в государственные медучреждения 320 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса, анализаторы ПЦР-проб, более 200 000 единиц средств индивидуальной защиты. Самой важной частью проекта стала закупка для государственных опорных больниц 204 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это оборудование помогает спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", в рамках которой в прошлом году во все регионы страны были переданы 200 суперсовременных машин скорой помощи. Учреждения здравоохранения получили специально оборудованные автомобили трех типов: для экстренной помощи взрослым пациентам, для реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и отдаленных населенных пунктах. Проект "200 скорых для Украины" изменил систему оказания экстренной неотложной помощи, подняв ее на качественно новый уровень. За 28 лет независимости страны никогда ранее один благотворитель не передавал системе неотложной медицины такого количества машин. В отдаленных уголках страны медики впервые получили высококлассную технику. Проект был реализован в кратчайшие сроки, всего за шесть месяцев.

В августе исполнилось шесть лет крупнейшей программе Фонда – Гуманитарному Штабу Рината Ахметова. Он был создан 6 августа 2014 года для оказания помощи жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта. Фонд эвакуировал из-под обстрелов детские дома и дома ветеранов, помогал переселенцам освоиться на новом месте. Потом поддерживал тех, кто уехать не смог. Помогал медикаментами и наборами выживания. За это время мирным жителям было передано свыше 134 тысяч тонн продуктов питания – это более 12,5 миллиона наборов выживания. Спасены жизни более миллиона человек.

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В активе Фонда – порядка 70 проектов и программ в сфере гуманитарной помощи, медицины и социального развития. Фонд помогал стране справляться с эпидемией туберкулеза, запустил национальную кампанию по борьбе с онкологическими заболеваниями. Множество проектов и программ направлены на помощь детям. Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" почти 10 000 детей из интернатов обрели счастье в новых семьях. Но значение программы куда больше, чем можно представить, ведь она сделала некогда табуированную тему сиротства громкой, а Фонд стал лидером национального усыновления.

Фонд – единственный в Украине системно и масштабно оказывал поддержку детям Донбасса. Для них действуют проекты "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" (летний отдых с психологической реабилитацией) и "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

"Фонд – самая большая личная благотворительная инициатива и лидер благотворительного сектора в Украине. 15 лет Фонд решает системные проблемы украинского общества, меняя философию благотворительности в стране. За это время помощь получили пять миллионов человек. Благодаря Ринату Ахметову предотвращена гуманитарная катастрофа на Донбассе и спасены жизни более миллиона человек. Фонд – единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса пройти психологическую либо физическую реабилитацию. Его опыт в спасении людей в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине. Когда страна столкнулась с эпидемией коронавируса, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Масштабы помощи беспрецедентны. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине", по сути, повысил уровень качества оказания медицинской помощи в стране. Работа продолжается. Деятельность Фонда Рината Ахметова получила признание и высокую оценку за рубежом. Сегодня это полноправный участник Европейского центра фондов и международного благотворительного сообщества", – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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