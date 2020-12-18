Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

"Выбор года" – ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с исследовательской компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.

Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль "Выбор года", которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Премия "Выбор года" уже 20 лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. "Выбор года" ― одна из самых престижных наград в сфере бизнеса, объединяющая сообщество международных брендов и украинских компаний, которые достигли значительных успехов в коммуникации с потребителями и наращивают долю рынка.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2020:

Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo

Твердый сыр года – КОМО

Плавленый сыр года – КОМО

Мука года – КиївМлин

Йогурт года – Галичина

Краска года украинского производства – Kolorit

Лампочка года – Videx

Телевизор эконом-класса года – Kivi

Душевые системы года – Hansgrohe

Пылесос года – Electrolux

Стиральная машина года – LG ELECTRONICS

Холодильник года – LG ELECTRONICS

Электрогриль года – Tefal

Пирожные года – БКК Київ

Хлебцы года – NORDIC

Девелоперская компания года в пригороде Киева –

Строительная группа "Синергия"

Строительная группа "Синергия" Девелоперская компания года в г. Киеве – DIM

Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II

Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киеве – ЖК DIADANS

Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall

Уборочная техника года – Kärcher

Садовая техника года – Kärcher

Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional

Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher

Электрический теплый пол года – Nexans

Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau

Производитель бумажных изделий года – Selpak

Шоколад года – Millennium

Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition

Диетические добавки года – Herbalife Nutrition

Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online

Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK

Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун

Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет

Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch

Автобусные туры года – Аккорд-тур

Венотоник года в таблетках – Детралекс

Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ

Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS

Магазины красоты и здоровья года – EVA

Косметика года для ухода за лицом – Nivea

Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте

Фармацевтическая компания года (иностранная) –

ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

ДЖОНСОН И ДЖОНСОН Скорая медицинская помощь года – Добробут

Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer

Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo

Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева –

Уютный квартал

Уютный квартал Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc

Украинская ERP-система года – IsPRO

Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

Игорь Оверко, генеральный директор Строительной группы "Синергия": "За сильным брендом всегда стоит сильная команда. В "Синергии" каждый член команды участвует в ее развитии. Девелопер объединил специалистов своего дела, талантливых людей, которые разрабатывают и воплощают новые идеи, концепты, тренды жилого пространства, что в результате укрепляет бренд. Поэтому мы смело принимали вызовы 2020-го, трансформировали работу, чтобы получить подтверждение первенства нашего продукта на рынке".

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации "Электрический теплый пол года".

Чтобы стать участником фестиваля-конкурса в следующем году, необходимо заполнить заявку для регистрации.

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