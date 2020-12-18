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Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

18 декабря, 11:55

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"Выбор года" – ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с исследовательской компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.

Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль "Выбор года", которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Премия "Выбор года" уже 20 лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. "Выбор года" ― одна из самых престижных наград в сфере бизнеса, объединяющая сообщество международных брендов и украинских компаний, которые достигли значительных успехов в коммуникации с потребителями и наращивают долю рынка.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2020:

  • Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
  • Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo
  • Твердый сыр года – КОМО
  • Плавленый сыр года – КОМО
  • Мука года – КиївМлин
  • Йогурт года – Галичина
  • Краска года украинского производства – Kolorit
  • Лампочка года – Videx
  • Телевизор эконом-класса года – Kivi
  • Душевые системы года – Hansgrohe
  • Пылесос года – Electrolux
  • Стиральная машина года – LG ELECTRONICS
  • Холодильник года – LG ELECTRONICS
  • Электрогриль года – Tefal
  • Пирожные года – БКК Київ
  • Хлебцы года – NORDIC
  • Девелоперская компания года в пригороде Киева –
    Строительная группа "Синергия"
  • Девелоперская компания года в г. Киеве – DIM
  • Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II
  • Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киеве – ЖК DIADANS
  • Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall
  • Уборочная техника года – Kärcher
  • Садовая техника года – Kärcher
  • Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional
  • Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher
  • Электрический теплый пол года – Nexans
  • Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau
  • Производитель бумажных изделий года – Selpak
  • Шоколад года – Millennium
  • Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition
  • Диетические добавки года – Herbalife Nutrition
  • Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online
  • Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK
  • Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун
  • Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
  • Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет
  • Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз
  • Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch
  • Автобусные туры года – Аккорд-тур
  • Венотоник года в таблетках – Детралекс
  • Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ
  • Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS
  • Магазины красоты и здоровья года – EVA
  • Косметика года для ухода за лицом – Nivea
  • Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте
  • Фармацевтическая компания года (иностранная) –
    ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
  • Скорая медицинская помощь года – Добробут
  • Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer
  • Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo
  • Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева –
    Уютный квартал
  • Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc
  • Украинская ERP-система года – IsPRO
  • Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

Игорь Оверко, генеральный директор Строительной группы "Синергия": "За сильным брендом всегда стоит сильная команда. В "Синергии" каждый член команды участвует в ее развитии. Девелопер объединил специалистов своего дела, талантливых людей, которые разрабатывают и воплощают новые идеи, концепты, тренды жилого пространства, что в результате укрепляет бренд. Поэтому мы смело принимали вызовы 2020-го, трансформировали работу, чтобы получить подтверждение первенства нашего продукта на рынке".

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации "Электрический теплый пол года".

Чтобы стать участником фестиваля-конкурса в следующем году, необходимо заполнить заявку для регистрации.

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