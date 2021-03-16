Mi Flash Live: sold-out за 1,5 часа

Рекорды и знакомство с менеджерами Xiaomi Ukraine – как прошел 3-й эпизод Mi Flash Live от АЛЛО и Xiaomi

12 марта, в 15:00, на allo.ua состоялся 3-й эпизод Mi Flash Live – популярного формата распродажи в прямом эфире от АЛЛО и Xiaomi. В этот раз распродажа ознаменовалась не только очередными рекордами продаж, но и тем, что познакомила зрителей с менеджерами Xiaomi Ukraine.

Смартфоны, носимые гаджеты и бытовая техника – самые популярные категории распродажи

Молниеносно! Именно так можно охарактеризовать скорость, с которой состоялся первый Sold-out. Ведь, пока длилась прямая трансляция, была распродана первая партия новенького смартфона от Xiaomi – менее чем за 1,5 часа!

Кроме смартфонов, пользователи проявили значительный интерес и к товарам экосистемы Xiaomi: в частности, носимые гаджеты и бытовая техника стали самыми популярными категориями распродажи, а в общем было продано около 1500 единиц техники.

Интерес к распродаже также подчеркивают показатели активности пользователей. Так, во время распродажи общее количество посетителей allo.ua возросло практически вдвое, а одновременно на сайте находилось почти в 2,5 раза больше пользователей, чем до распродажи.

Новые лица Xiaomi Ukraine покорили зрителей

Flash-распродажа – прекрасная возможность представить менеджеров Xiaomi Ukraine, которые каждый день помогают развивать любимый бренд в нашей стране. Так, Nicole Liu (маркетинг-менеджер), Владлена Лобус (GTM-менеджер направления экосистема) и Инна Ливанова (менеджер по работе с ключевыми партнерами) с радостью отвечали на вопросы зрителей и подписчиков официальных каналов Xiaomi Ukraine. Преданных Мі-фанів интересовали как ближайшие планы компании, так и подробности о товарах, принимавших участие в распродаже. А авторы двух самых интересных вопросов получили по новенькому смартфону от Xiaomi, который был хедлайнером этой распродажи.

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