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Microsoft может построить дата-центр в Украине: чем он будет заниматься

23 ноября, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине, вероятно, появится сервис Microsoft Azure

Во время онлайн-встречи президента Владимира Зеленского с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом обсуждались планы о создании дата-центра компании на территории Украины.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня".

Он уточнил, что корпорация рассматривает возможность развертывания в Украине своего сервиса обработки данных Microsoft Azure для работы с украинскими компаниями.

"У нас идут переговоры с Microsoft. Была классная онлайн-встреча. И мы говорим о том, что Microsoft, возможно, планирует развернуть Microsoft Azure, свой сервис для обработки данных, на территории Украины, для того чтобы помогать хостить и "обруливать" данные украинских компаний", – рассказал Федоров.

Министр добавил, что проект еще в разработке и его "нужно хорошо проработать".

"Я не могу пока комментировать результат, идут переговоры, работа, нам нужно выполнить большое домашнее задание, чтобы это все произошло. Но мне кажется, это крутой сигнал. Потому что Украина начала привлекать внимание мировых брендов", – отметил Федоров.

Мы также сообщали, что в ходе разговора с Зеленским в начале ноября глава Microsoft Брэд Смит похвалил Украину за интенсивное цифровое развитие и позитивно отметил создание в стране новых сервисов.

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бизнес Microsoft Владимир Зеленский дата-центр цифровизация
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