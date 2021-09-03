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Гибель украинца после задержания во Вроцлаве: МИД готовит ноту Польше

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 сентября, 19:26
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Киев требует, чтобы провели беспристрастное расследование действий польских полицейских, задержавших парня
МИД Украины хочет объективного и быстрого расследования смерти украинца / Коллаж "Сегодня"
МИД Украины хочет объективного и быстрого расследования смерти украинца / Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Польше взяло на свой контроль ситуацию с гибелью во Вроцлаве 25-летнего винничанина Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией 30 июля. В ближайшее время наши дипломаты отправят МИД Польше ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого расследования.

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Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии", – заявил Дещица.

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Напомним, 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и доставки в местный вытрезвитель умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. По данным издания Gazeta Wyborcza, которая получила доступ к данным видеомониторинга полиции при задержании украинца, польские полицейские применили к нему чрезмерную физическую силу, что и могло стать причиной смерти парня.

Польские следователи сейчас проводят несколько экспертиз, после чего можно ожидать квалификации действий правоохранителей.

Трагедии в Польше

Это далеко не первая трагедия, в которую попадают украинцы в соседней стране.

  • В июле в результате несчастного случая погиб 50-летний гражданин Украины в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский.
  • Также этим летом в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту. Поскольку падение произошло в воду, трое наших граждан отделались травмами.

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