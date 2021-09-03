Гибель украинца после задержания во Вроцлаве: МИД готовит ноту Польше

Посольство Украины в Польше взяло на свой контроль ситуацию с гибелью во Вроцлаве 25-летнего винничанина Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией 30 июля. В ближайшее время наши дипломаты отправят МИД Польше ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого расследования.
Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии", – заявил Дещица.
Напомним, 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и доставки в местный вытрезвитель умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. По данным издания Gazeta Wyborcza, которая получила доступ к данным видеомониторинга полиции при задержании украинца, польские полицейские применили к нему чрезмерную физическую силу, что и могло стать причиной смерти парня.
Польские следователи сейчас проводят несколько экспертиз, после чего можно ожидать квалификации действий правоохранителей.
Трагедии в Польше
Это далеко не первая трагедия, в которую попадают украинцы в соседней стране.
- В июле в результате несчастного случая погиб 50-летний гражданин Украины в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский.
- Также этим летом в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту. Поскольку падение произошло в воду, трое наших граждан отделались травмами.