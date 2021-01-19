МИД подтвердил гибель двух украинцев из-за аварии сухогруза Arvin

Гибель двух украинцев в результате аварии сухогруза Arvin у берегов Турции подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.
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Гибель двух украинцев в результате аварии сухогруза Arvin у берегов Турции подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.
Новость дополняется.
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