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МИД подтвердил гибель двух украинцев из-за аварии сухогруза Arvin

19 января, 09:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Гибель двух украинцев в результате аварии сухогруза Arvin у берегов Турции подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

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