МИД Украины опроверг информацию о захваченном в Кабуле самолете

Распространяемая информация о захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности

Украинский самолет в кабульском аэропорту. Коллаж : "Сегодня"

В МИД Украины опровергли информацию о якобы "захваченном" в Кабуле (Афганистан) украинском самолете.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил Олег Николенко.

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По его словам, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну.

Николенко объяснил, что "захвата" самолета как такового не было, Енин использовал это слово чтобы объяснить, что самолет, с которым была договоренность, в результате повез других людей.

"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", – дополнил Николенко.

Предыстория

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула, а также о том, что вооруженные люди отобрали у украинцев эвакуационный самолет.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинский. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", – рассказал Енин в комментарии Громадьскому радiо.

Что происходит в Афганистане

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

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13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

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