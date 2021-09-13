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МИД Украины подтвердило задержание в Праге участника оккупации Крыма

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
13 сентября, 14:59
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Известно, что задержанный в 2014 году приехал в Крым и вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя"
Задержанному грозит немедленная депортация в Украину. Фото: Телеграф
Задержанному грозит немедленная депортация в Украину. Фото: Телеграф

МИД Украины подтвердило, что в аэропорту Праги 12 сентября чешские правоохранители задержали по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти. Сейчас украинская сторона работает над завершением необходимых процедур с целью передачи задержаного правосудию в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Радіо Свобода.

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"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", – сообщил он.

Александр Франчетти был одним из участников событий в Крыму в 2014 году, когда полуостров оккупировала Российская Федерация.

По данным сайта "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", а затем организовал другое НВФ – разведгруппу "Северный ветер". Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма".

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Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

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Также напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернуться на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым прокурором Крыма.

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