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МИД Украины выразил протест России из-за археологических раскопок в Крыму

22 октября, 13:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

Страна-оккупант должна уважать культурное наследие полуострова

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением археологических раскопок в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о работах на территории Альминской долины и Севастополя.

В МИДе напомнили, что в соответствии с Конвенцией о защите культурных ценностей, Россия как страна-оккупант должна уважать культурное наследие полуострова, а также принимать необходимые меры для его сохранения.

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МИД Украины выразил протест России из-за археологических раскопок в Крыму

"Рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта государство, оккупировавшее территорию, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории", – сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Госдепартамент США потребовал от РФ прекратить "призыв" в армию жителей оккупированного Крыма.

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Россия Крым археологи МИД Украины
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