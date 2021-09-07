Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много пострадавших

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 13:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Транспорт врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около четырех утра
Авария с украинцами произошла вблизи Люблина. Фото: коллаж "Сегодня"
Авария с украинцами произошла вблизи Люблина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше сегодня, 7 сентября, в результате ДТП пострадали семеро украинцев. Для предоставления помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.

Реклама

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше в Facebook.

"По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, ...вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины", – говорится в заявлении.

Читайте также:

Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине.

Реклама

"...об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести", – сказано в заявлении.

По информации польских СМИ, микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 4:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали с помощью специнструмента.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Реклама

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять