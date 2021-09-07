Миллион брошенных хозяевами авто. Что с ними делать

В Верховной Раде лежит соответствующий законопроект, однако депутаты его не спешат принимать

В каждом дворе есть хоть одна такая машина / Коллаж "Сегодня"

Автоэксперты обратили внимание экологических служб на тот факт, что в стране может быть до миллиона брошенных автомобилей, которыми годами не интересуются их хозяева. Такие автомобили представляют опасность.

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Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Такие машины:

воруют место во дворах и вдоль дорог;

ржавчина от них загрязняет почву;

часто они горят.

Например, были случаи, когда брошенные машины вспыхивали в Николаевской области, в Харькове, еще одна машина взорвалась в Одессе вместе с газовым оборудованием внутри.

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"В Европе такого, как у нас – нет. Нормально налажен учет всего автотранспорта. Контролируется обязательства по их утилизации. С парковкой очень жестко, не так, как у нас, невозможно бросить машину, чтобы она гнила. У нас же сдать машину некуда ", – рассказал эколог Владислав Антипов.

"Транспортные средства утилизировать можно только, если ты очень-очень этого захотел. То есть, нет никаких карающих законов, которые требуют от тебя по окончании 25 летнего-30 летнего срока данный автомобиль утилизировать", – говорит автоэксперт Сергей Суховский.

Все упирается в устаревшее законодательство об отходах. Новое – более года в парламенте ждет второе чтение. Ускорять депутатов Миндовкилля не спешит – говорят эксперты. Там только надеются, что на голосование законопроект попадет в сентябре.

Напомним, что два года назад в Киеве местные власти поручили найти все заброшенные авто . Эта инициатива не увенчалась успехом.