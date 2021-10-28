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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Хакер на госслужбе. Минцифры предложило стажировку создателю фейковой "Дії"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 октября, 23:28
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21-летний парень будет проходить своеобразное "перевоспитание в IT"
Окончательное наказание для парня выберет суд/Коллаж: Сегодня
Окончательное наказание для парня выберет суд/Коллаж: Сегодня

Министерство цифровой трансформации с согласия Министерства внутренних дел предложило 21-летнему разработчику фейкового приложения "Дія" стажировку. Он будет проходить "перевоспитание в IT" до суда, работая над социальными проектами в Минцифре.

Об этом сообщает МВД.

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Детали

"Я постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, по-моему, замечательный пример. Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую "Дію". Так же быстро мы познакомили его с Министром цифровой трансформации. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", — сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Наказание для парня

Парень понесет наказание, но какое именно — неизвестно. Это решит суд.

"Что касается наказания, то парень понесет его. Какое — решит суд. Мы планируем ряд проектов для открытия возможностей развития молодым ребятам. И не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот канал попадания в Минцифру больше не работает", — подчеркнул вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дія" для школьников

Киберполиция Украины начала расследование по факту появления поддельного приложения, которое визуально похоже на "Дія" и дает подросткам возможность без ограничений покупать алкоголь и сигареты.

Мінцифри накануне обратилось к силовикам с информацией о том, что создан новый интернет-инструмент, который помогает подросткам купить поддельную "Дію". Впрочем, власти пока не готовы сообщить, сколько человек успели воспользоваться этим приложением.

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В фейковой программе предлагаются шаблоны нескольких документов:

  • студенческого билета;
  • паспорта;
  • карточки налогоплательщика;
  • водительского удостоверения.

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