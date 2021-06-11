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Минэнерго напомнило о том, что махинации на энергорынке продолжаются

11 июня 2021 13:42

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Пути решения ситуации на энергорынке находятся исключительно в компетенции НКРЭКУ", – отметили в Минэнерго

/ Фото: Flickr

Министерство энергетики провело очередное совещание с участниками рынка по поводу махинаций с ценами на рынке электроэнергии.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает "Главком".

"Проблемы с ценообразованием создают потенциальную угрозу безопасности поставки электроэнергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода, а также, в перспективе, создают риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E", – сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что принятие решений, которые позволили бы прекратить злоупотребления и махинации, относится к компетенции НКРЭКУ.

"Участники совещания в очередной раз отметили, что пути решения ситуации на рынке находятся исключительно в компетенции НКРЭКУ. Также отметили, что состояние рынка требует вмешательства для финансовой стабилизации, дальнейшего эффективного функционирования и безопасности поставок электрической энергии потребителям", – отметили в Минэнерго.

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Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВт·ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следить за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.

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