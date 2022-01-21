"Минирования" и вспышка COVID-19. По всей Украине школы ушли на дистанционку – список городов

В Украине школьников массово отправляют на карантин. Дети будут учиться на дистанционном обучении. В одних регионах это связано со вспышкой коронавируса, а в других – из-за волны "минирований".
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в каких областях школы ушли на карантин.
Львов
Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.
Далее по теме
Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.
Ужгород
В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.
Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.
Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.
Как отмечалось на заседании противоэпидемической комиссии, эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.
За последнюю неделю госпитализированы 118 больных, в том числе и 68 детей (57,8%).
Заболеваемость детей школьного возраста выросла по сравнению с предыдущей неделей в 2,5 раза: на самоизоляцию отправлено 2362 детей из 63 классов и групп.
Черновицкая область
В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.
В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.
Днепропетровская область
В Кривом Роге Днепропетровской области все школы и детские сады отправили на дистанционное обучение. Такой режим продлится три дня.
Школьники Кривого Рога будут учиться дома с 19 по 21 января.
По предварительной информации, причиной таких мер стали массовые сообщения о минировании. Последнее из них поступило утром в среду, 19 января.
Николаев
В Николаеве поступили новые сообщения о минировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (ЗОСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.
Черкассы
В то же время такое заявление сделали и в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Там рекомендовали всем школам перейти на дистанционную учебу.
"Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании учреждений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы учреждений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", — говорится в заявлении.
Именно поэтому было принято решение рекомендовать организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. Такой формат введен до следующих рекомендаций.
Сумы
С 24 января ученики 5-11 классов в Сумах переходят на дистанционное обучение. Учащиеся начальных классов продолжают ходить в школу.
С 24 января работать могут только:
- садики
- специальные учебные заведения
- начальные школы
Тем не менее, все работники образования этих учебных заведений должны быть полностью вакцинированы против COVID-19.
Тернополь
С 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5-11 классов в 16 школах Тернополя.
В Украине началась новая вспышка коронавируса
В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.
Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.
Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье
Из-за сложной ситуации с коронавирусом украинские власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.
Ляшко объяснил, что в Ивано-Франковская области уже превышены три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали.
В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.