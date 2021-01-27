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Министр инфраструктуры прокомментировал протесты моряков против коррупции при подтверждении квалификации

27 января, 12:01

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Министерство инфраструктуры не планирует отменять реформу системы дипломирования моряков, несмотря на протесты

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в Facebook в ответ на требования со стороны митингующих, прозвучавшие в ходе протестов против коррупции в сфере дипломирования моряков 25 января, пишет "БизнесЦензор" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Подтверждение стажа по записи в послужной книге моряка – это не реформа, а перераспределение коррупционных потоков от инспекции в крюинги (компании, осуществляющие поиск и подбор плавсостава на суда – ред.). Потому что запись легко подделать, нет реестров, позволяющих верифицировать такую информацию", – подчеркнул министр.

Криклий также заявил, что с уважением относится к конституционному праву на протест, "если на него действительно выходят моряки".

По словам министра, Мининфраструктуры видит реформу системы дипломирования моряков следующим образом:

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  • ликвидация коррумпированной инспекции;
  • внедрение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора;
  • CES (общепринятая в мире система тестирования моряков) как основа тестовой системы;
  • полноценная работа электронного кабинета моряка.

Министр также отметил, что решение о ликвидации инспекции дипломирования моряков оспаривают в суде по иску бывшего сотрудника.

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Напомним, в ряде городов Украины 25 января прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали "отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков". В Одессе перекрыли трассу на Киев. Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступила общественная организация "Украинское объединение моряков".

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протесты моряк Мининфраструктуры Владислав Криклий
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