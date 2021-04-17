Министр Малюська продает свое фото за 70 тысяч гривен: что в нем особенного

Популярный тренд добрался и до украинских политиков – Денис Малюська стал первым членом правительства, который выставил на продажу собственный NFT-токен

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил присоединиться ко всемирному тренду и выставил на аукцион собственный NFT-токен – коллаж из 88 своих фотографий.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Работа криптоискусства получила название "the sea is temporary unavailable". Малюська выставил ее на продажу на интернет-аукционе Open Sea, при этом минимальная стоимость лота, за которую он готов его продать – это 2 463,33 доллара (около 70 тысяч гривен).

Фото: facebook.com/profile.php?id=100011121947008

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Сам министр утверждает, что преследует благородную цель – все деньги, вырученные с продажи, за вы вычетом налогов, пойдут на ремонт бесплатных камер Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Что такое NFT?

NFT – это невзаимозаменяемый токен. Это запись с информацией, которая вносится в цепочку блокчейна – ее видят все участники блокчейна. Данную запись нельзя подменить или удалить, а информация о ее содержимом находится в общем доступе, благодаря чему NFT является идеальной технологией для фиксирования права владения каким-либо объектом.

Одной из самых таких нашумевших сделок стала продажа первой записи в сети микроблогов Twitter – владелец компании Джек Дорси выручил за нее 2,9 млн долларов.

Но в прошлом месяце была заключена еще более крупная сделка – цифровую картину "Первые пять тысяч дней" художника Beeple продали за 69 млн долларов.

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