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Минкульт требует от Youtube заблокировать канал Дудя? Мы проверили слухи

14 мая, 14:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Такое решение якобы приняли из-за ситуации вокруг интервью украинского блогера Ивангая

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Сети появились слухи, что Министерство культуры требует от Youtube заблокировать канал российского блогера Юрия Дудя. Журналисты "Сегодня" разобрались, что происходит.

Что происходит?

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Различные Telegram-каналы опубликовали новость о том, что Министерство культуры и информполитики обратилось к администрации YouTube с требованием блокировки канала Юрия Дудя на территории Украины. Такое решение якобы приняли из-за ситуации вокруг интервью украинского блогера Ивангая.

И что, это правда?

Журналисты "Сегодня" обратились в Министерство, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Как оказалось, ведомство не выдвигало подобного требования к видеохостингу.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

"Министерство культуры и информационной политики Украины не направляло никаких обращений к видеохостингу YouTube в отношении блокировки упомянутого канала", – сказано в сообщении.

Напомним, конфликт журналиста Дудя с украинским влогером Иваном Рудским вызвал резонанс в Сети. Все из-за вырезанной части, из-за которой Ивангай назвал Дудя "сс*клом *баным". Все подробности – читайте в нашем материале.

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