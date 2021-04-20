Минные поля и огневые точки: ВСУ показали оборонные рубежи (фото)

Украинские военные показали, как укрепляют свои позиции на южном направлении

Украинские военные создают новые фортификации и устанавливают минные поля на южном направлении.

Реклама

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций.

Реклама

"Инженерно-саперными подразделениями сводного отряда оперативного обеспечения производится установка минно-взрывных, но не взрывных заграждений, наращиваются меры маскировки и ведутся работы по фортификационного оборудования позиций", – говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил Россию, что украинская армия существенно изменилась за последние годы, и сегодня ВСУ готовы защитить страну от российской агрессии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама