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Минные поля и огневые точки: ВСУ показали оборонные рубежи (фото)

20 апреля, 22:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинские военные показали, как укрепляют свои позиции на южном направлении

Украинские военные создают новые фортификации и устанавливают минные поля на южном направлении.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций.

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"Инженерно-саперными подразделениями сводного отряда оперативного обеспечения производится установка минно-взрывных, но не взрывных заграждений, наращиваются меры маскировки и ведутся работы по фортификационного оборудования позиций", – говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил Россию, что украинская армия существенно изменилась за последние годы, и сегодня ВСУ готовы защитить страну от российской агрессии.

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