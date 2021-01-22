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Минобразования разъяснило, как школьников будут набирать в 10-11 классы

22 января, 16:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Школы будут издавать приказы о переводе учеников в следующий класс

Министерство образования и науки Украины заявило, что ни однин выпускник 9-х классов не будет лишен права на продолжение получения полного общего среднего образования.

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Как сообщается на официальном сайте министерства, равный доступ к качественному полному общему среднему образованию для каждого ребенка является ключевым приоритетом государства.

Зачисление в 10-х классы учреждений общего среднего образования будет происходить после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этого же учебного заведения.

Приказ будет распространяться на учеников, не изъявили намерение прекратить обучение в этом заведении и не были отчислены или переведены в другое учреждение образования в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

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Напомним, после девятого класса ученики продолжат учиться в лицеях, которые заменят старшую школу. Это прописано в законе "О среднем образовании". Попасть в лицей будет не так просто. Согласно закону, лицеи могут создавать только в городах с населением более 50 тыс. Принимать в старшую школу будут по конкурсу. Изменения начнутся в 2024 году.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 2024 в школах не будет старших классов – закон".

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образование школа выпускники минобразования МОН класс

Источник: Сегодня

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