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Минск не является площадкой, на которой может быть достигнут мир – Резников

20 октября, 00:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр заявил, что ожидания от Минских соглашений были завышены

Срок действия Минского соглашения истек, однако другой площадки пока нет.

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Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает "Зеркало недели".

По его словам, Минск не является площадкой, на которой будет достигнут мир. Резников отметил, что благодаря Минским соглашениям достигнут, в частности, режим тишины.

"Он (Минск – ред.) не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран "нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанных с этим вопросов", – добавил Резников.

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Также он подчеркнул, что ожидания от Минских соглашений были завышены еще с начала их создания.

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"Но если Минские соглашения больше не работают, то подпишите другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских", – заявил Резников.

Напомним, Арсений Яценюк предложил отходить от минских переговоров к "киевскому формату".

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Минск минские соглашения Алексей Резников
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