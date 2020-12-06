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Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19

6 декабря, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ближайшее время планируют обсудить условия партнерства

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к лечению больных коронавирусом COVID-19, а также к вакцинации.

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Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

В ближайшее время должна состоятся онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.

"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине", - рассказал Ляшко.

Минздрав планирует сотрудничество с частными клиниками в двух направлениях: лечение пациентов с COVID-19, если бюджетные клиники не будут справляться; участие в вакцинации против коронавируса.

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"Если, не дай бог, настанет коллапс в системе здравоохранения, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов", – подчеркнул замминистра.

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Ляшко также отметил, что запланированная масштабная вакцинация украинцев от коронавируса без частных клиник может затянуться, поэтому сейчас с ними хотят обсудить возможные условия такого партнерства. В частности, частные клиники могли бы вакцинировать своих сотрудников.

"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия – или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", – сказал он.

Пока, по словам Ляшко, нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса за бюджетные средства. В первую очередь вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.

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Первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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