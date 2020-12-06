Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению и вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к лечению больных коронавирусом COVID-19, а также к вакцинации.
Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
В ближайшее время должна состоятся онлайн-конференция между министерством и представителями частных больниц.
"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине", - рассказал Ляшко.
Минздрав планирует сотрудничество с частными клиниками в двух направлениях: лечение пациентов с COVID-19, если бюджетные клиники не будут справляться; участие в вакцинации против коронавируса.
"Если, не дай бог, настанет коллапс в системе здравоохранения, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов", – подчеркнул замминистра.
Ляшко также отметил, что запланированная масштабная вакцинация украинцев от коронавируса без частных клиник может затянуться, поэтому сейчас с ними хотят обсудить возможные условия такого партнерства. В частности, частные клиники могли бы вакцинировать своих сотрудников.
"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия – или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", – сказал он.
Пока, по словам Ляшко, нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 20 миллионов украинцев будут вакцинированы от коронавируса за бюджетные средства. В первую очередь вакцину получат граждане в группе риска: старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и по профессиональному признаку.
Первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.
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