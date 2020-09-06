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Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19

6 сентября, 17:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

При необходимости врач может приехать домой к человеку

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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Так, в случае выявления первых симптомов инфицирования необходимо обратиться к своему семейному врачу. Тот проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определит, есть ли необходимость в госпитализации и осмотре.

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. Если результаты тестирования подтвердят заражение, пациенту будут оказывать соответствующую медицинскую помощь.

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Также в Минздраве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

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Напомним, за 5 сентября в Украине COVID-19 диагностировали у 2107 человек . С начала эпидемии в стране обнаружили 135 894 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 35 человек (с начала эпидемии 2846).

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав заражение коронавирус
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