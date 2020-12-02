Українська
$ 28,56
34,22
  1. Последние новости Украины

Минздрав намекнул, что коронавирусом заразились уже 1,25 миллиона украинцев

2 декабря, 16:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, а ход болезни сложно прогнозируемый, говорит Ирина Микичак

По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, COVID-19 уже переболело примерно три процента населения Украины.

Реклама

Об этом замминистра здравоохранения Ирина Микичак заявила изданию "Телеграф".

Заметим, что 3% от 41,7 млн населения Украины составляет 1,25 млн человек, а не 758 тысяч "официальных", по данным Минздрава.

По ее словам, в данный момент совсем другой ход болезни. Около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное, а протекание болезни сложно прогнозируемо.

"Пациенты нуждаются не только в особых условиях, посиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе. Поэтому нам важно, чтобы система выдержала большой поток обращений и потребности в госпитализации. Мы также не можем заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в тому числе в неотложных состояниях, с обострениями хронических болезней", – говорит замминистра.

Реклама

Она добавила, что и Минздрав, и руководство на местах работает непрерывно для удержания ситуации и преодоления вируса с минимальными потерями.

В тренде
Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на среду

Читайте также: Миллион заразившихся коронавирусом в Украине – НАНУ дала прогноз

"Одни проблемы решаем очень оперативно, другие требуют времени, ресурсов, межведомственного взаимодействия, нетрадиционных подходов. Пока резервы у нас существуют, однако при росте заболеваемости растет госпитализация, блокируются целые отделения. Медицинский персонал нереально истощен – девятый месяц коллеги пребывают в состоянии хронического стресса и напряжения, риска для здоровья. Значительная часть переболела. К большому сожалению, имеем потери наших врачей, медсестер, других работников медицинской отрасли", – подчеркнула Ирина Микичак.

Напомним, по официальным данным, в Украине за последние сутки, 1 декабря, обнаружили 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом (выздоровели – 13882). За прошлые сутки от COVID-19 умерли 169 украинцев (всего – 12 717). В общем вылечили 369 054 инфицированных. Всего инфекцию подтвердили у 758 264 человек (примерно 1,8% населения Украины).

Также напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о приближения третьей волны пандемии коронавируса. Она напомнила, что зимой люди гораздо больше болеют и без пандемии, а холод может увеличить количество заражений коронавирусом.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав инфекция заражение коронавирус COVID-19 Ирина Микичак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полный локдаун: когда и на сколько введут, что будет с транспортом и школами – что известно
Полный локдаун: когда и на сколько введут, что будет с транспортом и школами – что известноУкраина
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на среду
Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на средуУкраина
"Локдаун будет – это 100%": Данилов назвал новую возможную датуПолитика
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч
В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысячЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять