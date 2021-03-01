Минздрав нашел применение "остаткам" COVID-вакцины: будут делать прививки публичным людям

Для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

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Об этом говорится на сайте Минздрава.

В Украине начали вакцинацию прививками Covishield и AstraZeneca – они поставляются в многодозных флаконах, в каждом содержится 10 доз. Одна сессия выездной бригады длится 6 часов – ровно столько, сколько еще можно использовать вакцину после вскрытия флакона.

Чтобы неиспользованные вакцины не были утилизированы, Минздрав решил использовать их для вакцинации общественных деятелей, тем самым популяризовав вакцинацию.

Неиспользованными вакцинами из уже открытых флаконов будут делать прививки:

общественным деятелям;

деятелям культуры и спорта;

лидерам религиозных общин и т.д.

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Вакцинировать общественных деятелей будут в тех случаях, когда:

будет отказ от вакцинации среди тех, кто предварительно согласился на прививку;

будут обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинальную сессию;

количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной (менее 10).

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал утилизацию остатков вакцины от коронавируса мировой практикой.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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