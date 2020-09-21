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Минздрав назвал регионы-"лидеры" по распространению коронавируса

21 сентября, 11:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Больше всего людей заразилось в столице и Харьковской области

В Украине за сутки было зафиксировано 2675 новых случаев коронавируса, а больше всего заболевших оказалось в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве – 275, в Харьковской области – 245 (Харьков – 175), во Львовской области – 201 (Львов – 95), в Тернопольской области – 192, в Одесской области – 188, в Ивано-Франковской области – 156", - рассказал он.

Кроме того, он сравнил динамику распространения болезни на протяжении минувшей недели в сравнении с позапрошлой. Как выяснилось, за семь дней подтвердилось на 2827 случаев COVID-19 больше.

В больницах оказалось на 820 пациента больше по сравнению с позапрошлой неделей. Прирост числа заболевших составил 15%, а госпитализированных – на 28%.

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"За прошедшую неделю, с понедельника по воскресенье, у нас заболели 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе у нас было 18 729 человек. Почти на три тысячи больше заболевших за неделю", - отметил Степанов.

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Глава Минздрава также подчеркнул, что выросло количество людей, которые были госпитализированы с подтвержденным COVID-19: за прошедшую неделю эта цифра составила 3740 пациентов. На позапрошлой неделе их было 2920 человек.

Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Харьков эпидемия Минздрав харьковская область Львовская область коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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