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Минздрав назвал самую уязвимую группу украинцев: 80% всех смертей от COVID-19

22 марта, 18:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Была проанализирована статистика с августа 2020 по март 2021

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что наиболее уязвимыми к заболеванию COVID-19 остаются люди преклонного возраста.

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Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По словам топ-чиновника Минздрава, люди преклонного возраста все еще в "красной зоне" риска, поскольку самая большая доля заболевших именно в группе предпенсионного и пенсионного возраста.

"Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", – рассказал он.

Пожилые люди все еще в наивысшей зоне риска к COVID-19, – Ляшко

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В возрастной группе свыше 60 лет, как отметил Ляшко, также наблюдается наиболее критическое течение заболевания. В частности, 75-80% всех смертельных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. В возрастной группе 65 и старше выше и вероятность повторного инфицирования.

Пожилые люди все еще в наивысшей зоне риска к COVID-19, – Ляшко

Напомним, в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее.

Также сообщалось, что гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко предупредил: у 20% больных COVID-19 нет антител.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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вирус смертность инфекция коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко
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