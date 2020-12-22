Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от коронавируса

По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%).
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%).
Кроме того, 57 499, или 5,9% от общего количества случаев заражения, – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за понедельник, 21 декабря, от вызываемых коронавирусом осложнений скончались 232 украинца (16 897 с начала эпидемии), а выздоровели 14 020 человек (600 288 с начала эпидемии).
Кроме того, в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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