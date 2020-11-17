Минздрав обеспокоен: украинцы употребляют антибиотиков в 40 раз больше, чем в прошлом году

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко заявил, что на фоне пандемии коронавируса наши сограждане в течение года стали принимать антибиотиков в 40 раз больше, чем раньше.

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Об этом он рассказал от время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что хотя украинцы и покупают антибиотики в аптеках, но не по назначению врача. По словам медчиновника, бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности, то есть устойчивости к антибиотикам.

"Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения", – добавил Ляшко.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде: если украинцы не уменьшат количество социальных контактов, то количества в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койкоместа в больницах, после чего последует жесткий карантин до полного локдауна.

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А вакцина от коронавируса в Украине, по его словам, появится только во втором квартале 2021 года.

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