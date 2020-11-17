Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

Минздрав обеспокоен: украинцы употребляют антибиотиков в 40 раз больше, чем в прошлом году

17 ноября, 15:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бесконтрольное употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к ним

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко заявил, что на фоне пандемии коронавируса наши сограждане в течение года стали принимать антибиотиков в 40 раз больше, чем раньше.

Реклама

Об этом он рассказал от время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что хотя украинцы и покупают антибиотики в аптеках, но не по назначению врача. По словам медчиновника, бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности, то есть устойчивости к антибиотикам.

"Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, которые значительно отразятся на здоровье населения", – добавил Ляшко.

В тренде
"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил в Верховной Раде: если украинцы не уменьшат количество социальных контактов, то количества в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койкоместа в больницах, после чего последует жесткий карантин до полного локдауна.

Реклама

А вакцина от коронавируса в Украине, по его словам, появится только во втором квартале 2021 года.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

антибиотики коронавирус самолечение Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погодаУкраина
Лидеру боевиков
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)Донбасс
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
"Ситуация в Крыму близка к катастрофической": у Зеленского забили тревогуУкраина
Зимой Украину ждет
Зимой Украину ждет "коронавирусный шторм". Радуцкий рассказал, когда это закончитсяУкраина
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизниНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять