Минздрав обновил список стран в красных и зеленых зонах

Минздрав Украины обновил список стран красной и зеленой зоны по уровню распространения коронавируса.
Так, в красную зону попали44 страны, среди которых Австрия, Черногория, Швейцария, Грузия, Польша, Франция, Болгария, Италия и Испания.
В зеленую зону Министерство здравоохранения включило остальные страны, в том числе и Кипр, Турцию, Египет, Грецию, Израиль и Беларусь.
Всего в списке 194 страны-члена Всемирной организации здравоохранения.
К слову, после возвращения из стран красной зоны украинцам необходимо уйти на самоизоляцию с приложением "Дій вдома" или получить негативный результат ПЦР-теста.
По состоянию на ночь 21 ноября, в мире зафиксировано более 55 млн 600 тысяч случаев.
Ранее мы писали что четыре вакцины против коронавируса в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.
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