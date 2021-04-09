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Минздрав обновил зоны карантина: "красных" стало больше

9 апреля, 13:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Запорожской области ухудшились показатели

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Несмотря на прогнозы экспертов, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области остаются в красной зоне.

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Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 9 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:

  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

За последние сутки еще одна область перешла от оранжевой зоны в красную – Запорожская.

В Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.

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В оранжевой зоне карантина находятся:

В тренде
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  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область.

В желтой зоне, по-прежнему остается только Херсонская область. В зеленую зону не попала ни одна из украинских областей.

Примечательно, что 8 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что уже сегодня, 9 апреля, Ивано-Франковская область может выйти из красной зоны и сразу же перейти в желтую.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в желтую зону. Закарпатская область – через день – два также выйдет из красного уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", – сказал он.

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А Харьковская область, по словам Ляшко, в ближайшие дни может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местная власть приняла решение ужесточить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы. Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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