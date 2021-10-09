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Минздрав обновил зоны карантина: оранжевых областей стало больше

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 октября, 15:46
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В Одесской области стабилизировалась ситуация с ковидом, а вот в Киевской – наоборот, показатели ухудшились
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 9 октября в 15 областях показатели по коронавирусу соответствуют оранжевой зоне карантина.

Об этом сообщает Минздрав.

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Несмотря на стремительный рост заболеваемости, пока в стране нет регионов в красной зоне.

В каких областях превышены показатели оранжевой зоны:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Киевская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Отметим, что Киевская область попала в список оранжевых областей сегодня впервые. А Одесская область наоборот – из списка оранжевых вернулась к желтым.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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