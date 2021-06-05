Українська
$ 27,34
33,26
  1. Последние новости Украины

Минздрав обновил зоны карантина. Вскоре 15 регионов могут перейти в зеленую

5 июня, 10:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они соответствуют ее показателям – в то же время страна пока что находится в желтой эпидемиологической зоне

По состоянию на утро, 5 июня, в Украине 15 регионов соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В то же время, на данном этапе страна находится в желтой зоне.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные с сайта Минздрава.

Близки к зеленой зоне показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.

А за минувшие сутки к ним присоединилась еще Донецкая и Львовская область. Там улучшилась ситуация с коронавирусом – снизился коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

Киев также соответствует показателям зеленой эпидемиологической зоны, однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Реклама

В тренде
Жара и ливни. Чего ждать от погоды в Украине 5 июня – прогноз (карта)

Ранее мы сообщали, что на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Также напомним, можно ли вакцинироваться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19
Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19Украина
Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостям
Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостямУкраина
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)Запад
Доллар прекратил падать, а евро не изменил направление: курс валют НБУ
Доллар прекратил падать, а евро не изменил направление: курс валют НБУФинансы
Украина усилила границу с Беларусью: что там сейчас происходит (видео)
Украина усилила границу с Беларусью: что там сейчас происходит (видео)Украина
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненного
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненногоОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять