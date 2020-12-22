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Минздрав ожидает, что Украина получит вакцину AstraZeneca: почему именно ее?

22 декабря, 19:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Многие вакцины находятся на последней фазе клинических исследований, говорит и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин считает, что Украина, скорее всего, получит вакцину от коронавируса, разработанную учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

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Такой прогноз он дал в комментарии "Украинской правде. Жизнь".

Он напомнил, что вакцина Pfizer/BioNTech показывает эффективность 95%, Moderna – 94% и AstraZeneca – 70%. При этом первые две требуют ультрахолодного хранения при температуре -60-80 °C, а третью можно хранить при температуре +2-8 °C.

Еще в 2018 году большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны, что несло реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии. Поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneca.

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В то же время Кузин отметил, что очень много вакцин находятся на последней фазе клинических исследований, и какую вакцину получим, будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины.

"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneca. Но точный ответ, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021-го", – заявил он.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации украинцев от коронавируса. По плану утверждены четыре этапа кампании.

Напомним, ранее Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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