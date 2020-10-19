Минздрав ожидает пик эпидемии COVID-19 в Украине в конце ноября

Пик эпидемии коронавируса, ОРВИ и других вирусных заболеваний в Украине ожидается в конце ноября.
Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".
В декабре-январе, по его словам, уже ожидается спад заболеваемости.
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Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тыс. активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится.
Согласно последним данным, в Украине инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.
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