Минздрав ожидает пик эпидемии COVID-19 в Украине в конце ноября

Уже в декабре-январе ожидается спад заболеваемости

Пик эпидемии коронавируса, ОРВИ и других вирусных заболеваний в Украине ожидается в конце ноября.

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Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

В декабре-январе, по его словам, уже ожидается спад заболеваемости.

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Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тыс. активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

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Согласно последним данным, в Украине инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.

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