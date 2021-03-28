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Минздрав поддерживает продажу вакцин от COVID-19 в аптеках

28 марта, 00:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока нигде в мире коммерческого рынка вакцин от коронавируса нет

Украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса в аптеках, как только у коммерческих компаний появится возможность привозить такие препараты, зарегистрированные в Украине.

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Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, он не только не против, но даже призывает фармкомпании начать ввозить в Украину вакцины при первой же возможности.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. Минздрав, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны", - подчеркнул он.

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Степанов пообещал очень быстро провести необходимые для ввоза вакцин коммерческими компаниями процедуры.

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Он также заметил, что нигде в мире вакцины от коронавируса пока в аптеках не продаются.

"Просто коммерческого рынка (вакцин от COVID-19. – Ред.) еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет", – пояснил глава Минздрава.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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