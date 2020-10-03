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Минздрав призвал усилить контроль за соблюдением карантина на рынках

3 октября, 13:36

Мария Журенко Мария Журенко

В Украине ежедневно обнаруживают более 4000 новых случаев коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что нужно усилить контроль за карантином в местах массового скопления людей.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Министр подчеркнул, что Минздрав не имеет полномочий, чтобы контролировать соблюдение карантина, поэтому он в очередной раз просит контролирующие органы усилить меры. Ведь на этой неделе ежедневно обнаруживают более 4000 новых случаев COVID-19.

"Чтобы усилили контроль, особенно в тех местах, где у нас такие большие массовые скопления людей. Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры", – заявил Степанов.

Напомним, в Украине за последние сутки, 2 октября, обнаружили 4661 новый случай инфицирования коронавирусом.

Также Степанов заявил, что в украинских больницах осталось менее 15 тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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