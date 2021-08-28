Минздрав разрывает контракт на поставку индийской вакцины – Ляшко

В Украину не поставят препараты CoviShield и Novavax

Ляшко заявил, что в стране ожидались поставки 12 млн доз индийских препаратов, но получила Украина 500 тысяч / Фото: коллаж "Сегодня"

Минздрав разорвет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцины из Индии.

Реклама

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax, но из 12 млн доз она поставила только 500 тысяч.

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдёт ещё время, то есть до конца года он (препарат – "Сегодня") может ещё не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", – пояснил министр.

По его словам, сейчас компания Crown Agents, которая выступала посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта. Кроме того, за 2 млн доз Novavax из госбюджета была предоплата. Ее должны вернуть по контракту.

Реклама

А тем временем, американская компания Pfizer заявила о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

Нужна ли третья прививка?

Речь идет о бустерной дозе вакцины, эту прививку будут делать через шесть месяцев после второй.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", – об этом сообщает The Washington Post.

Ранее мы также писали: