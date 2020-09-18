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Минздрав смягчил требования к тестированию на коронавирус: кому не надо сдавать

18 сентября, 10:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Согласно новым правилам, после самоизоляции тест проходить не нужно

В Украине внесли изменения в стандарты лечения коронавируса, в том числе изменились требования к проведению ПЦР-тестов. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов коронавирусной болезни, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему делать не нужно. Тест необходим только в одном случае – если есть признаки острой респираторной болезни", – рассказал он.

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Министр также напомнил, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест.

Ранее Степанов заявил, что Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3228 новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 169 472 человек. Умерли 3468 человек, выздоровели – 75 486 человек.

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коронавирус Максим Степанов ПЦР-тесты
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